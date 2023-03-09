Писарский заявил, что «Крыльям Советов» по силам любой соперник

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что его команда может обыграть ЦСКА в 1/2 финала FONBET Кубка России после победы над московским «Динамо».

«Я еще на сборах понял, что у нас очень хорошая команда с рисунком игры, на которую мне приятно смотреть. Да, мы неидеальны, допускаем ошибки, но нет команд, которые их не допускают. После матчей с «Динамо» я считаю, что нам по силам любой соперник, в том числе и ЦСКА. Они с «Динамо» плюс-минус две равные команды. Все у нас в голове. Главное — смотреть на себя, а не на других. Не подкалывают ли меня партнеры по поводу бомбардирской гонки с Малкомом? Нет. Некоторые спрашивают, хочу ли я стать лучшим бомбардиром. Говорю, что я приехал помогать команде, а не добиваться личных результатов. Буду играть как играл. Если получится забивать и стать лучшим бомбардиром, будет круто. Я сконцентрирован на команде — набрать больше очков, выше подняться в таблице», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

В текущем сезоне Писарский провёл 16 матчей в РПЛ, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет в Самаре 15 марта. Начало матча в 17:30 по московскому времени.