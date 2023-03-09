Писарский заявил, что «Крыльям Советов» по силам любой соперник
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что его команда может обыграть ЦСКА в 1/2 финала FONBET Кубка России после победы над московским «Динамо».
«Я еще на сборах понял, что у нас очень хорошая команда с рисунком игры, на которую мне приятно смотреть. Да, мы неидеальны, допускаем ошибки, но нет команд, которые их не допускают. После матчей с «Динамо» я считаю, что нам по силам любой соперник, в том числе и ЦСКА. Они с «Динамо» плюс-минус две равные команды. Все у нас в голове. Главное — смотреть на себя, а не на других. Не подкалывают ли меня партнеры по поводу бомбардирской гонки с Малкомом? Нет. Некоторые спрашивают, хочу ли я стать лучшим бомбардиром. Говорю, что я приехал помогать команде, а не добиваться личных результатов. Буду играть как играл. Если получится забивать и стать лучшим бомбардиром, будет круто. Я сконцентрирован на команде — набрать больше очков, выше подняться в таблице», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.
В текущем сезоне Писарский провёл 16 матчей в РПЛ, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет в Самаре 15 марта. Начало матча в 17:30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3