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Сегодня, 18:55

Гришин верит, что ЦСКА будет показывать футбол, который демонстрировал с «Краснодаром» в Кубке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

«Про ЦСКА могу сказать одно: верю в тренера и то, что команда будет показывать тот футбол, который они продемонстрировали в первой игре с «Краснодаром» в Кубке России. Владимиру Валентиновичу надо дать время, чтобы создать команду. Потому что полгода — совсем маленький срок. Если каждые полгода менять тренеров, толку от этого не будет никакого точно. Надо немножко потерпеть, и все должно наладиться! Также надо успешно попробовать пройти эти два тура с «Крыльями Советов» и «Зенитом». И дальше идти от игры к игре», — приводит слова Гришина Sport24.

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (45 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-grishin-veryu-v-trenera-i-to-chto-tsska-budet-pokazyvat-tot-futbol-kotoryy-demonstrirovala-s-krasnodarom-v-kubke
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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Спартак

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П
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И К Ж
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