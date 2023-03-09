Ари хочет стать депутатом в России

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Ари рассказал, что рассматривает возможность стать депутатом в России. По его словам, он уже дважды размышлял о таком варианте.

«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — приводит слова Ари Sport24.

37-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ. На его счету 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.