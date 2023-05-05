Петрушин заявил, что Кержаков не возглавит «Динамо» из-за иностранца

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин объяснил, почему россиянин Александр Кержаков вряд ли возглавит московский клуб.

«Кержаков провалился на Кипре. О нем и не очень лестно отозвалось руководство его бывшего клуба. Но и не надо забывать еще один важный момент. У клуба спортивный директор иностранец Желько Бувач. Вот и делайте выводы. Я думаю, что в команде будет иностранный специалист», — приводит «Спорт День за Днем» слова Петрушина.

В начале февраля Кержаков возглавил «Кармиотиссу», а в апреле он покинул пост главного тренера кипрской команды.

«Динамо» на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.