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Сегодня, 16:10

Петрушин заявил, что Кержаков не возглавит «Динамо» из-за иностранца

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин объяснил, почему россиянин Александр Кержаков вряд ли возглавит московский клуб.

«Кержаков провалился на Кипре. О нем и не очень лестно отозвалось руководство его бывшего клуба. Но и не надо забывать еще один важный момент. У клуба спортивный директор иностранец Желько Бувач. Вот и делайте выводы. Я думаю, что в команде будет иностранный специалист», — приводит «Спорт День за Днем» слова Петрушина.

В начале февраля Кержаков возглавил «Кармиотиссу», а в апреле он покинул пост главного тренера кипрской команды.

«Динамо» на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/petrushin-schitaet-chto-kerzhakov-ne-vozglavit-dinamo-iz-za-inostrantsa
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Торпедо – Ахмат
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П
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