«Урал» обыграл клуб из Черногории в товарищеском матче

«Урал» одержал победу в товарищеском матче с черногорским клубом «Зета». Российский клуб переиграл соперника со счетом 3:1.

В составе «Урала» голами отличились Павел Погребняк, Алексей Евсеев и Рафал Аугустыняк.

Футбол

Товарищеский матч

«Урал» Россия — «Зета» (Черногория) — 3:1 (1:1).

Голы: Бурзанович, 17 (0:1). Погребняк, 22 (1:1). Евсеев, 69 (2:1). Аугустыняк, пенальти, 90 (3:1).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Мишкич, 82), Егорычев, Калинин, Гаджимурадов, Аугустыняк, Погребняк (Евсеев, 67), Максименко.

10 февраля.