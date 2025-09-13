«Пари НН» — «Оренбург»: гости сравняли счет с пенальти

Главный арбитр матча 8-го тура РПЛ «Пари НН» — «Оренбург» назначил пенальти в ворота нижегородцев в добавленное к первому тайму время.

После видеопросмотра судья объвил, что полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев совершил фол на форварде «Оренбурга» Гедеоне Гузине. 11-метровый реализовал Хорди Томпсон. Счет в игре стал 1:1.

Игра проходит на «Мордовия Арене» в Саранске.