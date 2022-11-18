Отец полузащитника Щетинина рассказал, как его сын оказался в «Зените»

Отец российского полузащитника Кирилла Щетинина Вадим Щетинин рассказал, как его сын покинул «Локомотив» и стал игроком петербургской команды.

В 2019 году он перешел из молодежной команды «Локомотива» в «Зенит» за 20 миллионов рублей.

«Зенит» был первым клубом, который вышел на разговор о том, что у Кирилла (Щетинина) есть шанс немного попасть дальше. Больше им никто не интересовался в то время. У всех были на тот момент свои воспитанники. «Зенит» вышел и сделал предложение. И для моего развития тоже. Человек из деревни, нигде не игравший, приехал с сыном. Мне тоже было интересно увидеть, что это и как», — цитирует Щетинина РИА «Новости».

В 2021 году он покинул «Зенит». В составе молодежной команды игрок провел 36 матчей, забил 4 мяча и сделал 11 результативных передач. Сейчас хавбек выступает в «Ростове».