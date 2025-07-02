Отец Игнатова сообщил, что футболист прилетел в Сочи

Александр Игнатов, отец экс-полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе футболиста в «Сочи».

«Сегодня Михаил прилетел в Сочи», — сказал Игнатов-старший «СЭ».

25-летний Игнатов является свободным агентом. Он находился в системе «Спартака» с 2015 года и дебютировал за основную команду красно-белых в сентябре 2018 года.

В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 15 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. В июне 2025 года футболист покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.