ЦСКА объявил об уходе Бистровича

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович покинул клуб, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт 27-летнего хорвата завершился в конце июня.

Бистрович выступал за ЦСКА с 2018 года. Он провел 127 матчей, забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач. В составе армейцев хавбек по разу выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным и бронзовым призером РПЛ.