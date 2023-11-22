В «Ростове» назвали положительным решение ФИФА по делу Норманна

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал решение ФИФА по делу бывшего полузащитника желто-синих Матиаса Норманна.

В среду, 22 ноября трибунал ФИФА обязал 27-летнего норвежца выплатить российскому клубу компенсацию за то, что тот расторг контракт с командой. 20 августа Норманн перешел в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии на правах свободного агента.

«Конечно, решение положительное. Но комментировать ничего не готов. Это юридическое дело, пусть юристы его и комментируют», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

Норвежец сыграл за «южан» 58 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.