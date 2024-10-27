«Оренбург» — «Рубин»: казанцы сравняли счет

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«Рубин» сравнял счет в выездном матче против «Оренбурга» в 13-м туре РПЛ — 1:1.

На 48-й минуте свой первый гол в РПЛ забил полузащитник казанцев Велдин Ходжа.