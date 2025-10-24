«Ты посмотри на его сумку...» Как Бесков убрал из «Спартака» Гаврилова
Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как Константин Бесков расстался со своим любимцем Юрием Гавриловым.
— Кстати, о Гаврилове. Вроде любимец Бескова — а убрал потом из «Спартака» его Константин Иванович без жалости и сомнений.
— Я понял, что это скоро случится. Был эпизод. Стоим в Тарасовке с Бесковым. Команда собирается на матч Кубка УЕФА. Выходят Юрка Гаврилов с Шавло. Бесков негромко: «Посмотри-ка на этих». Гляжу. Ничего особенного. «Да ты на сумки их взгляни...»
— Прямо как в «Месте встречи» — «Карп, ты на руки-то его погляди».
— А сумки двойные. Бесков говорит: «Пустые!» — «Ну и что?» — «Ты понял, зачем они едут? Не в футбол играть, а по магазинам ходить!» Задумался — и добавляет тихо-тихо: «Надо убирать». Взял вместо Гаврилова Витьку Пасулько. Страшный скандал из-за этого перехода, «Черноморец» не отдавал. Гена Швец, хороший журналист из «Комсомолки», сочинил бранную заметку. Но он одессит, это ясно. Созвали заседание СТК, где разбирают переход.
— Ходили на такие мероприятия?
— Обязан был. Появляется Бесков. Он лично всегда присутствовал, когда речь шла об игроках. Гена Швец ко мне подсел: «Если напишу что-то не то — мне конец. Родители в Одессе живут, с ними что угодно сделают...» У меня не сложилось ощущения, что он шутит. Вывели этого Витьку. Я встаю и говорю: «Знаете, если б он шел в «Гурию» из Ланчхути или «Колос» Никополь, я был бы против. Но человек хочет в «Спартак», к Бескову. Вы все знаете, что это за команда, для нее третье место — провал...»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0