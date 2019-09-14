Олег Кононов: «Тем, кто требует моей отставки, буду отвечать победами, вот и все»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Урала» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:2) ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

— Первый тайм провели довольно неплохо, — сказал Кононов. — Показали хорошие скорости, высоким был темп, активно шли в отбор и в прессинг. Результатом этого стал гол. Второй тайм начали неудачно, позволяли создавать достаточно много пространства, что и помогло сопернику дважды забить. Старались, хотели — но все атаки были не так продуманы. Жиго выдвинутся вперед, но этого оказалось мало.

— Почему, проигрывая в счете, вы выпустили защитника Рассказова?

— Из-за того, что видел — Андрей Ещенко уже не так активен. К тому же мы понимали, что слева у «Урала» играет достаточно агрессивный нападающий (Эль-Кабир), который и забил нам второй гол.

— Какие рекомендации вы дали команде в перерыве? Как получилось, что на второй тайм вышли две совершенно другие команды? — поинтересовался корреспондент «СЭ».

— Играть еще агрессивнее и быстрее. Более точно действовать в штрафной при завершении атак. Понимали, что «Урал» будет стремиться сравнять счет, и поэтому одной из задач было строго сыграть в отборе. Не получилось.

— Болельщики после матча требовали вашего увольнения. Что ответите негодующим людям?

— Каждый проигрыш в «Спартаке» — это одно и то же. Мой ответ будет победами, вот и все. (Игорь Рабинер)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр