Нападающий Караев провел первую тренировку в «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Давид Караев провел первую тренировку в составе московской команды, информирует пресс-служба клуба.

27-летний форвард перешел в «Торпедо» из «СКА-Хабаровска» 7 июня, подписав контракт на два года.

Летние сборы футболистов «Торпедо» начались на поле №4 стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. 15 июня команда отправится на тренировочные сборы в Бронницы.

«Торпедо» заняло первое место в сезоне-2021/22 Олимп ФНЛ и напрямую вышло в Тинькофф РПЛ.