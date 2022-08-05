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Лепсая: «ЦСКА представил Фукса с девушками в перьях. Это зашквар. Все равно что Головина представили бы в «Монако» лезгинкой»

Тимур Лепсая рассказал о нюансах работы с бразильцами
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Бруно Фукс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» рассказал о нюансах работы с бразильцами.

— Роберто Манчини пару лет назад сказал: «Не люблю работать с бразильцами. Они бездельники». Разделяете мысль?

— Нет! Это стереотип. Из серии «все русские водку пьют, а все сицилийцы — мафиози». Хотя с бразильцами действительно непросто. Они страшно непунктуальные. Опоздание на полчаса в Бразилии вообще не считается опозданием!

Впрочем, подобная безалаберность имеет и плюсы. Именно это качество позволяет бразильцам чувствовать себя на поле раскрепощенно, спокойно идти в обводку. Для них не существует авторитетов.

Если в команде много легионеров из этой страны, под них нужно подстраиваться, вносить коррективы в тренировочный процесс. Учитывать, что кроссы они ненавидят, зато обожают возиться с мячом. С точки зрения трудолюбия парагвайцы и чилийцы, пожалуй, могут дать фору бразильцам. Но надо понимать, что и бразильцы все разные! Например, игроки из штата Рио-Гранде-ду-Сул, где куча выходцев из Германии, Италии, Польши, более работоспособные и дисциплинированные, чем те, кто родом из Салвадора и имеет африканские корни.

Бразилия — большая, неоднородная. Когда ЦСКА представлял Бруно Фукса с девушками в перьях, это выглядело полнейшим зашкваром для человека, знающего бразильские традиции. Все равно что Головина представили бы в «Монако» лезгинкой. Да, ее танцуют в России. Но на Кавказе, к которому Головин никакого отношения не имеет. Так и с самбой. Она популярна в Рио и на севере страны. А Фукс вырос на юге, в Порту-Алегри, где совсем другая культура.

Алексис Бека Бека. Тимур Лепсая: «Бека-Бека и шести миллионов не стоит. В истории его продажи много странного»

Бруно Фукс
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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И К Ж
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