Лепсая: «ЦСКА представил Фукса с девушками в перьях. Это зашквар. Все равно что Головина представили бы в «Монако» лезгинкой»
Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» рассказал о нюансах работы с бразильцами.
— Роберто Манчини пару лет назад сказал: «Не люблю работать с бразильцами. Они бездельники». Разделяете мысль?
— Нет! Это стереотип. Из серии «все русские водку пьют, а все сицилийцы — мафиози». Хотя с бразильцами действительно непросто. Они страшно непунктуальные. Опоздание на полчаса в Бразилии вообще не считается опозданием!
Впрочем, подобная безалаберность имеет и плюсы. Именно это качество позволяет бразильцам чувствовать себя на поле раскрепощенно, спокойно идти в обводку. Для них не существует авторитетов.
Если в команде много легионеров из этой страны, под них нужно подстраиваться, вносить коррективы в тренировочный процесс. Учитывать, что кроссы они ненавидят, зато обожают возиться с мячом. С точки зрения трудолюбия парагвайцы и чилийцы, пожалуй, могут дать фору бразильцам. Но надо понимать, что и бразильцы все разные! Например, игроки из штата Рио-Гранде-ду-Сул, где куча выходцев из Германии, Италии, Польши, более работоспособные и дисциплинированные, чем те, кто родом из Салвадора и имеет африканские корни.
Бразилия — большая, неоднородная. Когда ЦСКА представлял Бруно Фукса с девушками в перьях, это выглядело полнейшим зашкваром для человека, знающего бразильские традиции. Все равно что Головина представили бы в «Монако» лезгинкой. Да, ее танцуют в России. Но на Кавказе, к которому Головин никакого отношения не имеет. Так и с самбой. Она популярна в Рио и на севере страны. А Фукс вырос на юге, в Порту-Алегри, где совсем другая культура.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0