Лепсая: «ЦСКА представил Фукса с девушками в перьях. Это зашквар. Все равно что Головина представили бы в «Монако» лезгинкой»

Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» рассказал о нюансах работы с бразильцами.

— Роберто Манчини пару лет назад сказал: «Не люблю работать с бразильцами. Они бездельники». Разделяете мысль?

— Нет! Это стереотип. Из серии «все русские водку пьют, а все сицилийцы — мафиози». Хотя с бразильцами действительно непросто. Они страшно непунктуальные. Опоздание на полчаса в Бразилии вообще не считается опозданием!

Впрочем, подобная безалаберность имеет и плюсы. Именно это качество позволяет бразильцам чувствовать себя на поле раскрепощенно, спокойно идти в обводку. Для них не существует авторитетов.

Если в команде много легионеров из этой страны, под них нужно подстраиваться, вносить коррективы в тренировочный процесс. Учитывать, что кроссы они ненавидят, зато обожают возиться с мячом. С точки зрения трудолюбия парагвайцы и чилийцы, пожалуй, могут дать фору бразильцам. Но надо понимать, что и бразильцы все разные! Например, игроки из штата Рио-Гранде-ду-Сул, где куча выходцев из Германии, Италии, Польши, более работоспособные и дисциплинированные, чем те, кто родом из Салвадора и имеет африканские корни.

Бразилия — большая, неоднородная. Когда ЦСКА представлял Бруно Фукса с девушками в перьях, это выглядело полнейшим зашкваром для человека, знающего бразильские традиции. Все равно что Головина представили бы в «Монако» лезгинкой. Да, ее танцуют в России. Но на Кавказе, к которому Головин никакого отношения не имеет. Так и с самбой. Она популярна в Рио и на севере страны. А Фукс вырос на юге, в Порту-Алегри, где совсем другая культура.