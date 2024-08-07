Алип — о продлении контракта с «Зенитом»: «Надеюсь, в новом сезоне завоюем все трофеи, как и в прошлом»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

Сине-бело-голубые объявили о подписании нового соглашения с 24-летним защитником сборной Казахстана 7 августа. Новый контракт рассчитан до лета 2028 года.

«Эмоции самые положительные! Рад, что руководство клуба и тренерский штаб верят в меня. Буду стараться всегда оправдывать это доверие. Надеюсь, в новом сезоне продолжим побеждать и завоюем все трофеи, как и в прошлом», — цитирует Алипа официальный сайт клуба.

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Он провел за российский клуб 64 матча и забил 1 гол.

После 3 туров «Зенит» с 9 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям.