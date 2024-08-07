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Сегодня, 16:15

Алип — о продлении контракта с «Зенитом»: «Надеюсь, в новом сезоне завоюем все трофеи, как и в прошлом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

Сине-бело-голубые объявили о подписании нового соглашения с 24-летним защитником сборной Казахстана 7 августа. Новый контракт рассчитан до лета 2028 года.

«Эмоции самые положительные! Рад, что руководство клуба и тренерский штаб верят в меня. Буду стараться всегда оправдывать это доверие. Надеюсь, в новом сезоне продолжим побеждать и завоюем все трофеи, как и в прошлом», — цитирует Алипа официальный сайт клуба.

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Он провел за российский клуб 64 матча и забил 1 гол.

После 3 туров «Зенит» с 9 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям.

Нуралы Алип
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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Спартак – Ахмат
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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

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Локомотив

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Евгений Марков

Факел

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Даниил Фомин

Даниил Фомин

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 2 1 0
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