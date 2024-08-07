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Сегодня, 16:20

Источник: «Спартак» может продать Медину, чтобы освободить легионерское место

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина может покинуть команду, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые заинтересованы в продаже 27-летнего парагвайца, чтобы освободить легионерское место в заявке. Сейчас за клуб заявлены 11 легионеров при ограничении в 13.

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложил «Галатасараю» 20 миллионов евро за защитника Деррика Кена и вингера Керема Актюркоглу.

Медина летом прошлого года перешел в «Спартак» из ЦСКА. С того момента полузащитник провел за красно-белых 38 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
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П
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Зенит

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Бителло

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Факел

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