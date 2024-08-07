Источник: «Спартак» может продать Медину, чтобы освободить легионерское место

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина может покинуть команду, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые заинтересованы в продаже 27-летнего парагвайца, чтобы освободить легионерское место в заявке. Сейчас за клуб заявлены 11 легионеров при ограничении в 13.

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложил «Галатасараю» 20 миллионов евро за защитника Деррика Кена и вингера Керема Актюркоглу.

Медина летом прошлого года перешел в «Спартак» из ЦСКА. С того момента полузащитник провел за красно-белых 38 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.