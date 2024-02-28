Директор «ВЭБ Арены»: «Самое главное, чтобы не было сильных холодов. Когда поле вымерзло, ничем не спасешь»

Директор «ВЭБ Арены» Дмитрий Кононов рассказал о подготовке газона стадиона к возобновлению сезона РПЛ.

«Самое главное, чтобы не было сильных холодов. И здесь ничем не спасешь, когда поле вымерзло. Пока прогноз синоптиков более-менее благоприятный. Газон днем открывают, чтобы больше проветривался и чтобы попадало больше солнечного света. А вечером траву обязательно накрывают полотном, чтобы сохранялось тепло», — цитирует Кононова RT.

В марте ЦСКА проведет 2 матча на «ВЭБ Арене». Первая встреча в рамках РПЛ пройдет 2 марта с «Оренбургом». Начало — в 14.00 мск. 12 марта армейцы примут «Ростов». Игра в рамках ФОНБЕТ Кубка России начнется в 20.15 мск.

После 18 туров чемпионата России красно-синие находятся на 8-м месте, набрав 28 очков.