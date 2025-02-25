Баранник: «Ждем молодых ребят из академии «Зенита». Они выйдут и затмят бразильские небосводы»

Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Несмотря на все приобретения «Зенита», других клубов, «Краснодар» остается главным конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за золотые медали чемпионата. Не знаю, по каким причинам не было покупок в «Краснодаре». Видимо, в клубе довольны текущим составом. Считают, что им не нужна конкуренция.

В «Краснодаре» голодные игроки, я вижу их стремление. Они были близки к чемпионству в прошлом году. Возможно, для этого состава это последний шанс выиграть трофей. Мне «Краснодар» нравится своей игрой, поэтому они будут бороться до последнего.

У «Краснодара» есть молодые, прекрасные ребята из академии, которых мы все ждем. Мы ждем таких и из академии «Зенита». Они выйдут и затмят бразильские небосводы», — сказал Баранник Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет таблицу с 39-ю очками, второе место занимает «Зенит», набравший такое же количество баллов.