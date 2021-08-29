Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход Николы Влашича в «Вест Хэм».

«Думаю, это большая потеря для ЦСКА, потому что за последние годы Никола стал лидером команды, атакующим и ведущим игроком. ЦСКА потерял большого игрока. С другой стороны, я слышал, что в последнее время играл он не очень, так как хотел уходить. Мысли были уже не о футболе. Это повлияло на его игру. Тяжело сказать, кто может его заменить.Таких игроков, которые играют в атаке, очень мало. Также они очень дорогие. Сложно найти такого игрока любой команде. Для Николы этот переход очень хорош.

У «Вест Хэма» последний год был лучшим в истории клуба. Начали сейчас тоже очень хорошо играть. Ему будет тяжело, так как уровень футбола совершенно другой. Хочу пожелать ему всего самого лучшего. Он должен зацепиться в команде, там очень хорошие игроки. Там играют трудолюбивые люди. Для него этот переход очень хороший", — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ он отыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу.