Нобоа и Мак вызваны в свои сборные

Полузащитники "Зенита" Кристиан Нобоа и Роберт Мак вызваны в свои национальные сборные, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Нобоа приглашен в сборную Эквадора, которая проведет товарищеские матчи с США (22 марта) и Гондурасом (27 марта). Всего в его активе 77 матчей за сборную Эквадора и четыре гола. Большую часть нынешнего сезона Нобоа пропустил из-за травмы.

Мак приглашен в сборную Словакии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Венгрией (21 марта) и Уэльсом (24 марта). Словак провел за сборную 50 матчей и забил 11 мячей.