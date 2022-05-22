«Нижний Новгород» хочет продлить контракт со Стоцким

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов рассказал о будущем защитника Дмитрий Стоцкого.

«У Стоцкого заканчивается контракт в конце нынешнего сезона, клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. В ближайшие дни ему будет сделано предложение», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru

В текущем розыгрыше РПЛ Стоцкий провел за «Нижний Новгород» 12 матчей и забил один гол.

32-летний защитник перешел в клуб из «Краснодара» на правах свободного агента.