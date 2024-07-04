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Сегодня, 23:12

Николич: «Дзюба — супер-игрок. У нас очень хорошие отношения»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что думает об экс-форварде «Зенита» и «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Я не буду сейчас это обсуждать. Дзюба — супер-игрок. У нас очень хорошие отношения. Сейчас я не готов отвечать на эти вопросы. Так можно про каждого говорить», — сказал Николич.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» истек 1 июля 2024 года. По словам агента форварда Леонида Гольдмана, Артем хочет продолжить карьеру в России.

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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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