Николич: «Дзюба — супер-игрок. У нас очень хорошие отношения»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что думает об экс-форварде «Зенита» и «Локомотива» Артеме Дзюбе.
«Я не буду сейчас это обсуждать. Дзюба — супер-игрок. У нас очень хорошие отношения. Сейчас я не готов отвечать на эти вопросы. Так можно про каждого говорить», — сказал Николич.
35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» истек 1 июля 2024 года. По словам агента форварда Леонида Гольдмана, Артем хочет продолжить карьеру в России.
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|Динамо
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|0
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|Локомотив
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|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
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7
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|0
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|0
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8
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|0
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10
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11
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
|0
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|0-0
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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