Николай Ковардаев возглавил дубль тульского "Арсенала"

Главным тренером молодежного состава "Арсенала", как ранее сообщал "СЭ", стал 48-летний Николай Ковардаев, информирует официальный сайт клуба.

Отмечается, что помощниками Ковардаева станут Владислав Тернавский и тренер вратарей - Дмитрий Лукошкин. Первый матч в новом сезоне молодежного первенства туляки проведут против сверстников из "Динамо". Матч состоится 11 июля и начнется в 13.00.

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