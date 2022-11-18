Орещук считает, что Захаряну стоит высказаться по поводу слухов об армянском паспорте

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слухи о том, что полузащитник московского клуба Арсен Захарян может оформить армянское гражданство.

«Тоже интересна эта история, правда, в «Челси» уже говорили, что переговоры были приостановлены. Как мы можем осуждать или радоваться относительно того, сменит ли он гражданство или нет. Мы не знаем того, что там у него происходит. Если бы Арсен сам сказал, что хочет сменить гражданство и играть в Европе, то тогда его надо было просто поддержать. А за что осуждать? Он молодой, и у него вся карьера впереди, парень очень талантливый. Обидно было бы России терять такого игрока, ну а что поделаешь? Все ждут заявление самого Захаряна по данному вопросу, чтобы он все прояснил. Не надо молчать, ибо так только плодятся слухи», — цитирует Орещука Betonmobile.ru

В летнее трансферное окно «Динамо» и «Челси» договаривались о трансфере Захаряна, однако сделка была сорвана из-за проблем с переводом денег из английского в российский клуб.

1 ноября журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» все еще заинтересован в подписании полузащитника.