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Орещук считает, что Захаряну стоит высказаться по поводу слухов об армянском паспорте

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слухи о том, что полузащитник московского клуба Арсен Захарян может оформить армянское гражданство.

«Тоже интересна эта история, правда, в «Челси» уже говорили, что переговоры были приостановлены. Как мы можем осуждать или радоваться относительно того, сменит ли он гражданство или нет. Мы не знаем того, что там у него происходит. Если бы Арсен сам сказал, что хочет сменить гражданство и играть в Европе, то тогда его надо было просто поддержать. А за что осуждать? Он молодой, и у него вся карьера впереди, парень очень талантливый. Обидно было бы России терять такого игрока, ну а что поделаешь? Все ждут заявление самого Захаряна по данному вопросу, чтобы он все прояснил. Не надо молчать, ибо так только плодятся слухи», — цитирует Орещука Betonmobile.ru

В летнее трансферное окно «Динамо» и «Челси» договаривались о трансфере Захаряна, однако сделка была сорвана из-за проблем с переводом денег из английского в российский клуб.

1 ноября журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» все еще заинтересован в подписании полузащитника.

Источник: https://betonmobile.ru/roman-oreshhuk-zaharyanu-nado-samomu-vyiskazatsya-po-povodu-sluhah-ob-armyanskom-pasporte
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