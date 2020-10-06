«Не могли договориться с некоторыми клубами». Глушаков — о причинах перехода в «Химки»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал о дебюте за подмосковный клуб после двухмесячного перерыва.
— Ничего, нормально, я тренировался. Даже поиграл на любительском уровне в ЛФЛ, побыл приземленным с ребятами. Плюс сам бегал с тренером по физподготовке, поддерживал форму. На тайм меня в Черкизове хватило, может быть, и на большее способен.
— В «Химках» идет перестройка состава: одни лидеры уходят, другие приходят. С учетом того, что прошла уже треть РПЛ, реально сохранить место в элите?
— Не знаю. Можно сравнить с прошлым сезоном, какая там была обстановка в премьер-лиге — много команд могло вылететь. Впереди еще второй круг и остаток первого. Все будет зависеть от команды, от футболистов, от тех, кто пополнит клуб, хотя и сейчас неплохие ребята у нас собраны. Есть молодые, есть те, кто вообще только сейчас начал играть в РПЛ. Время покажет.
— Почему вы вообще поверили в этот проект? «Химки» то заявлялись в РПЛ, то не заявлялись, руководство постоянно меняется, тренеры тоже...
— Не знаю, почему. Просто надо было играть. Не могли договориться с некоторыми клубами. Наверное, из-за этого.
— Какие еще варианты были?
— Не стану говорить.
— Но они были?
— Да, конечно. Но должна быть спортивная составляющая и здоровая, живая конкуренция.
— Разговоры про ближнее зарубежье — это правда?
— Да. И дальнее тоже. (Севастиан Терлецкий)