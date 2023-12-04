Наумов: «Если перейдем обратно к системе «весна-осень», то будем играть в грязи, как уже играли»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, почему считает не очень хорошей идей возвращение российского футбола на систему «весна-осень».

«Ну хорошо, если мы перейдем обратно на «весна-осень», то, когда мы будем играть? Мы начнем играть 5-6-7 марта. А где гарантия, что у нас не будет такого снега? Если в марте будет такая погода, а травы еще нет, и мы будем играть в грязи, как уже играли. Игры на выходных показали, что снег, мороз, но трава-то хорошая, если поле готовить, то в принципе до 10 декабря играть можно. Не нужно торопиться, что неправильно перешли. Если мы перейдем обратно на «весна-осень», то поверьте мне, поля ранней весной гораздо хуже, чем поздней осенью», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Ранее в РПЛ заявили, что не будут переносить 18-й тур на 2024 год из-за погодных условий.