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Наумов: «Если перейдем обратно к системе «весна-осень», то будем играть в грязи, как уже играли»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, почему считает не очень хорошей идей возвращение российского футбола на систему «весна-осень».

«Ну хорошо, если мы перейдем обратно на «весна-осень», то, когда мы будем играть? Мы начнем играть 5-6-7 марта. А где гарантия, что у нас не будет такого снега? Если в марте будет такая погода, а травы еще нет, и мы будем играть в грязи, как уже играли. Игры на выходных показали, что снег, мороз, но трава-то хорошая, если поле готовить, то в принципе до 10 декабря играть можно. Не нужно торопиться, что неправильно перешли. Если мы перейдем обратно на «весна-осень», то поверьте мне, поля ранней весной гораздо хуже, чем поздней осенью», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Ранее в РПЛ заявили, что не будут переносить 18-й тур на 2024 год из-за погодных условий.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005491852_naumov_esli_myi_vernemsya_k_sisteme_vesna-osen_to_budem_igrat_v_gryazi_kak_uje_igrali
Футбол
РПЛ
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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