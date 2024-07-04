Наумов — о переходе Тимофеева в «Локомотив»: «Это не усиление состава»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» переход Артема Тимофеева в московскую команду. Контракт с 30-летним футболистом заключен по схеме «1+1».

«Тимофеев — сильный игрок, но он крепкий футболист среднего класса. Это игрок ротации, никак не стартового состава. Ему уже 30 лет, а в «Локомотиве» говорили, что будут омолаживать состав. Возможно, руководство уже знает про трансфер Баринова. Если берут Тимофеева, значит, они думают, что Баринов уйдет. Иначе я не могу понять этот трансфер. «Локомотиву» нужны креативные нападающие и атакующие полузащитники топ-уровня. А не те, которые будут удлинять скамейку. Молодые футболисты не могут восполнить уход таких мастеров, как Миранчук. Такие трансферы — это не усиление состава», — сказал Наумов «СЭ».

Тимофеев выступал за «Ахмат» с 2020 года. Он провел за грозненцев 118 матчей, забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач. Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов» и «Спартак».