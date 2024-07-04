Наумов — о переходе Тимофеева в «Локомотив»: «Это не усиление состава»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» переход Артема Тимофеева в московскую команду. Контракт с 30-летним футболистом заключен по схеме «1+1».
«Тимофеев — сильный игрок, но он крепкий футболист среднего класса. Это игрок ротации, никак не стартового состава. Ему уже 30 лет, а в «Локомотиве» говорили, что будут омолаживать состав. Возможно, руководство уже знает про трансфер Баринова. Если берут Тимофеева, значит, они думают, что Баринов уйдет. Иначе я не могу понять этот трансфер. «Локомотиву» нужны креативные нападающие и атакующие полузащитники топ-уровня. А не те, которые будут удлинять скамейку. Молодые футболисты не могут восполнить уход таких мастеров, как Миранчук. Такие трансферы — это не усиление состава», — сказал Наумов «СЭ».
Тимофеев выступал за «Ахмат» с 2020 года. Он провел за грозненцев 118 матчей, забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач. Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов» и «Спартак».
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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