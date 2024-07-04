В «Оренбурге» сообщили о договоренности по переходу Лукаса Веры в «Химки»
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера продолжит карьеру в «Химках».
Об этом сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
«Есть договоренность о том, что Лукас Вера переходит из «Оренбурга» в «Химки». По другим иностранцам пока нет предложений. Вера сказал, что не хочет играть в «Оренбурге», поэтому лучше продать. Вы же видите, какая разница между первым и вторым сезонами», — цитирует Андреева ТАСС.
Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил три мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.
В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.
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15
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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|21.07
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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