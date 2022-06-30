Хвича Кварацхелия уверен, что «Рубин» быстро вернется в РПЛ
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру после церемонии его чествования на «Батуми-Арене» в перерыве матча «Динамо» (Батуми) — «Динамо» (Тбилиси) рассказал, что думает о вылете «Рубина» в ФНЛ и Леониде Слуцком.
— Что будешь вспоминать о «Рубине» и о Леониде Слуцком?
— Все только хорошее, потому что он хороший тренер и человек.
— Помогли ли они стать тебе сильнее, подготовиться к Италии?
— Конечно, все это мне помогло, потому что я много работал с ним, научился у него и уже играю.
— С кем из «Рубина» дружишь и поддерживаешь связь?
— Не могу так сказать, все мои друзья.
— Как ты отреагировал на то, что они вылетели из РПЛ?
— Не знаю. «Рубин» — это не та команда, которая должна быть в ФНЛ, потому что там очень сильные игроки и сама команда очень хорошая. Думаю, они быстро вернутся, и «Рубин» будет играть в еврокубках.
Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -