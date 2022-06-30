Хвича Кварацхелия уверен, что «Рубин» быстро вернется в РПЛ

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру после церемонии его чествования на «Батуми-Арене» в перерыве матча «Динамо» (Батуми) — «Динамо» (Тбилиси) рассказал, что думает о вылете «Рубина» в ФНЛ и Леониде Слуцком.

— Что будешь вспоминать о «Рубине» и о Леониде Слуцком?

— Все только хорошее, потому что он хороший тренер и человек.

— Помогли ли они стать тебе сильнее, подготовиться к Италии?

— Конечно, все это мне помогло, потому что я много работал с ним, научился у него и уже играю.

— С кем из «Рубина» дружишь и поддерживаешь связь?

— Не могу так сказать, все мои друзья.

— Как ты отреагировал на то, что они вылетели из РПЛ?

— Не знаю. «Рубин» — это не та команда, которая должна быть в ФНЛ, потому что там очень сильные игроки и сама команда очень хорошая. Думаю, они быстро вернутся, и «Рубин» будет играть в еврокубках.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом.