Семин: «Трансферы «Спартака» и «Зенита» ничего не значат. Это не самое основное»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал трансферную кампанию москвичей в минувшее трансферное окно.

«Плохо ли то, что «Локо» фактически не сделал ни одного трансфера в минувшее окно? А дело не в том, кто какую трансферную кампанию провел. Это не самое основное. Самое основное в том, кто как подготовит игроков к следующему этапу. Трансферы мы обсуждаем, а играть должны подготовленные игроки. Кто лучше подготовит, тот займет более высокое место

Получается, что «Спартак» и «Зенит», по моему мнению, не опередили «Локомотив» в том плане, что они серьезно усилились перед возобновлением сезона? В чем они опередили? Мы сейчас и посмотрим, в чем они опередили, в конце сезона. В состоянии ли эти игроки стать лучше, чем они были, в состоянии ли тренеры... это ни о чем сейчас не говорит. Вам это, наверное, интересно обсуждать. Теперь главное — как прошла практическая подготовка игроков и как закончится. В этом все дело», — приводит слова Семина «ВсеПроСпорт».