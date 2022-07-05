Промес рассказал о своем новом музыкальном клипе
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о новом музыкальном клипе, в котором он снялся.
— Почему позвал Сашу ST в клип?
— Крутизна проекта в том, что мы трое все разные люди. Мы дополняем друг друга. Именно мы трое сделали этот проект полноценным и ярким.
— Может ли эта песня стать вторым гимном фанатов «Спартака» после хита МакSим?
— Речь не о соперничестве. Эта песня в будущем может стать песней для фанатов. Это новый красивый проект. Речь только о будущем.
В Москве проходит презентация совместного трека и клипа «Наше имя знают все» полузащитника красно-белых Квинси Промеса, болельщика клуба Александра ST Степанова и артиста Егора Шипа.
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ЦСКА – Урал
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|16.07
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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