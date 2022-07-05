Промес рассказал о своем новом музыкальном клипе

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о новом музыкальном клипе, в котором он снялся.

— Почему позвал Сашу ST в клип?

— Крутизна проекта в том, что мы трое все разные люди. Мы дополняем друг друга. Именно мы трое сделали этот проект полноценным и ярким.

— Может ли эта песня стать вторым гимном фанатов «Спартака» после хита МакSим?

— Речь не о соперничестве. Эта песня в будущем может стать песней для фанатов. Это новый красивый проект. Речь только о будущем.

В Москве проходит презентация совместного трека и клипа «Наше имя знают все» полузащитника красно-белых Квинси Промеса, болельщика клуба Александра ST Степанова и артиста Егора Шипа.