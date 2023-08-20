Соболев: «Так играть дома с «Зенитом», да и вообще с любым соперником, недопустимо»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.
— Впечатления от матча отрицательные. Победа «Зенита» по делу. Возможно, не поверили в себя до конца. Первый тайм был просто отвратительным во всех смыслах. Второй наверное немного получше. Пропустили два. Судейство не хочу комментировать. Оно было нормальное.
— Казалось, что вы можете одолеть «Зенит» без Малкома.
— Мы играем в «Спартаке». Ожидания всегда должны быть самые высокие. «Спартак» всегда должен бороться за титул. Когда команда дома безвольно, казалось, без желания наверное... Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом». Когда ты проигрываешь такие матчи, действительно, нужно серьезно поговорить со всеми: тренерским штабом, футболистами. Каждый должен понимать, где находится, отдаваться полностью на поле. Сейчас Абаскаль ничего не говорил. Он в принципе не говорит после игр. Каждый футболист тренер, массажист должен выкладываться на максимум. Непозволительно дома так играть.
— Вендел не готовился к сезону, говорит ли это об уровне?
— Без разницы, Вендел, Малком или Ибрагимович. Я отвечаю за «Спартак» и за себя лично.
— Кто должен стать инициатором серьезного разговора?
— Просто мы сами должны сесть, инициатива всех. Так играть дома с «Зенитом», да и вообще с любым соперником, недопустимо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0