«Локомотив» — «Динамо»: Смолов сравнял счет с пенальти
Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:1.
Форвард реализовал пенальти на 33-й минуте встречи. Этот гол стал шестым для Смолова в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Арбитр Кукуян посчитал, что полузащитник «Локомотива» Баринов фолил на защитнике «Динамо» Фернандесе в борьбе, мешая динамовцу пробить, и назначил 11-метровый.
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|
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