Фарке отреагировал на слова Галицкого о том, что стиль важнее результата

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» рассказал, что думает об игровой философии черно-зеленых.

— Президент «Краснодара» Сергей Галицкий осенью сказал: «Тренер должен играть в атаку. Пусть у нас не будет 99 кубков, но будет стиль. Когда мы приглашали Гончаренко, мы на эту тему волновались. Я ему сказал: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку». Вы разделяете мнение о том, что стиль важнее результата?

— Не в моих правилах комментировать работу предыдущих тренеров команды. Но я должен сказать, что я принял футболистов в хорошей форме. Ребята отлично подготовлены, у них все в порядке с настроем, и в этом в том числе заслуга Виктора — могу лишь выразить ему благодарность. Еще я хочу сказать, что «Краснодар» — молодой клуб, но при этом он сделал огромный прорыв за полтора десятилетия. Здесь замечательная атмосфера, инфраструктура, стадион, академия. У этого клуба есть все для того, чтобы быть успешным. «Краснодар» уже не раз играл в Европе, в том числе в Лиге чемпионов. Я не прихожу сюда с мыслью все поменять и рассказать, как устроен футбол.

Мне очень нравится, что у клуба есть собственная философия, определенные ценности. Это одна из причин, по которым я подписал контракт с «Краснодаром». В современном футболе не так уж часто встречается клуб, у которого есть своя философия. В большинстве случаев клубы сфокусированы на том, чтобы побеждать в каждом следующем матче, и все. Важно, что у клуба есть четкое видение того, какой должна быть игра команды. Думаю, что раз у него есть философия, значит нужно назначать разделяющего ее тренера. Я понимаю, как должен играть «Краснодар», этот проект мне подходит. Но все это лишь теория. Самое важное — перенести все это на поле. Осознаю, что у клуба высокие ожидания от моей работы, и я готов помочь «Краснодару» сделать следующий шаг. Будет прекрасно, если все вместе мы достигнем этой цели.