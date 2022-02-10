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Фарке отреагировал на слова Галицкого о том, что стиль важнее результата

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Галицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» рассказал, что думает об игровой философии черно-зеленых.

Даниэль Фарке. «Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России

— Президент «Краснодара» Сергей Галицкий осенью сказал: «Тренер должен играть в атаку. Пусть у нас не будет 99 кубков, но будет стиль. Когда мы приглашали Гончаренко, мы на эту тему волновались. Я ему сказал: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку». Вы разделяете мнение о том, что стиль важнее результата?

— Не в моих правилах комментировать работу предыдущих тренеров команды. Но я должен сказать, что я принял футболистов в хорошей форме. Ребята отлично подготовлены, у них все в порядке с настроем, и в этом в том числе заслуга Виктора — могу лишь выразить ему благодарность. Еще я хочу сказать, что «Краснодар» — молодой клуб, но при этом он сделал огромный прорыв за полтора десятилетия. Здесь замечательная атмосфера, инфраструктура, стадион, академия. У этого клуба есть все для того, чтобы быть успешным. «Краснодар» уже не раз играл в Европе, в том числе в Лиге чемпионов. Я не прихожу сюда с мыслью все поменять и рассказать, как устроен футбол.

Мне очень нравится, что у клуба есть собственная философия, определенные ценности. Это одна из причин, по которым я подписал контракт с «Краснодаром». В современном футболе не так уж часто встречается клуб, у которого есть своя философия. В большинстве случаев клубы сфокусированы на том, чтобы побеждать в каждом следующем матче, и все. Важно, что у клуба есть четкое видение того, какой должна быть игра команды. Думаю, что раз у него есть философия, значит нужно назначать разделяющего ее тренера. Я понимаю, как должен играть «Краснодар», этот проект мне подходит. Но все это лишь теория. Самое важное — перенести все это на поле. Осознаю, что у клуба высокие ожидания от моей работы, и я готов помочь «Краснодару» сделать следующий шаг. Будет прекрасно, если все вместе мы достигнем этой цели.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Сергей Галицкий
1
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«Возможно, я немного романтик». Тренер «Краснодара» — о своей игровой философии
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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