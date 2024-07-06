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Натхо: «Бердыев может работать до ста лет. Лучший тренер за мою карьеру»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо поделился мнением об опыте выступлений под руководством Курбана Бердыева.

«Сможет ли Бердыев тренировать до ста лет? Да. Бекиевич полностью погрузил себя футболом — он занимается им 24/7. Бердыев уделяет внимание мельчайшим деталям, поэтому точно могу сказать, что это лучший тренер за все время моей карьеры. Желаю ему всего самого наилучшего!» — цитирует Натхо Sport24.

В июне 71-летний специалист возглавил азербайджанский клуб «Туран». До этого специалист работал в махачкалинском «Динамо», «Сочи», «Кайрате», «Рубине», «Ростове» и других клубах.

Источник: Sport24
Бибрас Натхо
Футбол
Курбан Бердыев
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