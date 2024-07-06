Натхо: «Бердыев может работать до ста лет. Лучший тренер за мою карьеру»
Бывший полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо поделился мнением об опыте выступлений под руководством Курбана Бердыева.
«Сможет ли Бердыев тренировать до ста лет? Да. Бекиевич полностью погрузил себя футболом — он занимается им 24/7. Бердыев уделяет внимание мельчайшим деталям, поэтому точно могу сказать, что это лучший тренер за все время моей карьеры. Желаю ему всего самого наилучшего!» — цитирует Натхо Sport24.
В июне 71-летний специалист возглавил азербайджанский клуб «Туран». До этого специалист работал в махачкалинском «Динамо», «Сочи», «Кайрате», «Рубине», «Ростове» и других клубах.
Источник: Sport24
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