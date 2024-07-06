«Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после покупки Барко
«Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после официального оформления перехода полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, клуб ищет хавбека, вингера и центрального защитника. Сделку по приобретению вратаря также намерены завершить до закрытия летнего трансферного окна.
Барко станет вторым новичком «Спартака» в текущее межсезонье. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
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3
|Динамо
|0
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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