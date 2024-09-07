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Судейство

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Митрофанов: «Руководители клубов РПЛ признают, что судейство становится лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что руководители клубов РПЛ отмечают положительную динамику работы судей.

— Отношение к судейству всегда будет субъективной историей, — приводит слова Митрофанова Metaratings.ru. — Во-первых, потому что судьи всегда будут ошибаться. А клубы всегда будут использовать аргумент: «Ну вот была же ошибка? Была. Все, она уже случилась. А счёт матча никто не поменяет, место в турнирной таблице не изменится». Вряд ли есть человек, который скажет: «Да нет, все нормально, пусть ошибаются судьи». Невозможно добиться того, чтобы судьи не ошибались в ста процентах случаев.

Если рассматривать не один конкретный матч, в котором судья допустил ошибку, а взять для анализа длинную дистанцию — целый сезон или хотя бы один круг первенства, то необходимо учесть количество ключевых ошибок за период в целом, количество ключевых ошибок, которые не исправил VAR. Так вот это количество ошибок у наших арбитров от сезона к сезону уменьшается. Это объективные данные, их невозможно не признавать. Но это не спасает нас от ситуации, когда в очередном туре или раунде Кубка случается новая ошибка арбитра, которая вызывает сиюминутные эмоции.

— Как вы оцениваете динамику работы наших судей?

— Как положительную. Когда эмоции утихают, по результатам сезона руководители клубов признают, что ошибки были, но, по их словам, судейство становится лучше от сезона к сезону.

3 сентября в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

Источник: Metaratings
РФС
Максим Митрофанов
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