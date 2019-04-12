"Мы же в тюрьме!" Александр Кокорин – судье

Форвард "Зенита" Александр Кокорин задал вопросы свидетелю, менеджеру барной стойки в "Кофемании" Андрею Колесникову на слушаниях суда по своему делу.

– Вы нервничаете сейчас? – вопрос Кокорина.

– Конечно.

– Может, потому что когда у вас брали показания, вы думали, вас не будут вызывать в суд и вы хотели откреститься побыстрее от этого? Вы боитесь того, что вас закроют из-за того, что вы скажите что-то не то?

Судья: – Что за сленг? Что за вопросы?

– Мы же в тюрьме! Я же юридически не подкован. Просто видно, что вы боитесь, – продолжил Кокорин. – Вам вопрос понятен? Вы боитесь давать показания?

– Нет, не боюсь. Прошло полгода, я не боюсь сказать что-то не то.

После этого в слушаниях был объявлен перерыв до вторника, 16 апреля.

Мамаев: – Ваша честь, а нас никто не хочет спросить – продолжать или нет?

Судья: – Боюсь, у вас нет выбора. (Александр Рогулев, Анд​рей Михайлов)