Мурад Мусаев: «Кабелла близок к оптимальной форме»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы» (3:0). Дубль в составе кубанцев оформил Реми Кабелла, восстановившийся после тяжелой травмы.

— Здесь тяжело играть любой команде. Мало кому получается уехать с тремя голами, — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер». — Мы отдавали много передач за спину, хорошо двигались.

Кабелле нужно провести еще пару игр, он уже близок к оптимальной форме. Когда мы забили третий гол, решили его поменять, чтобы поберечь. Все-таки поле искусственное, а травма у него была серьезная.