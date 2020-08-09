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Мурад Мусаев: «Кабелла близок к оптимальной форме»

9 августа 2020, 21:43

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы» (3:0). Дубль в составе кубанцев оформил Реми Кабелла, восстановившийся после тяжелой травмы.

— Здесь тяжело играть любой команде. Мало кому получается уехать с тремя голами, — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер». — Мы отдавали много передач за спину, хорошо двигались.

Кабелле нужно провести еще пару игр, он уже близок к оптимальной форме. Когда мы забили третий гол, решили его поменять, чтобы поберечь. Все-таки поле искусственное, а травма у него была серьезная.

Уфа — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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