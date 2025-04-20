Московское «Динамо» и «Рубин» обменялись голами в первом тайме

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Московское «Динамо» и «Рубин» играют вничью после первого тайма матча 25-го тура чемпионата России — 1:1.

Командами обменялись быстрыми голами. На 23-й минуте забил нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев, на 25-й минуте отличился полузащитник казанцев Руслан Безруков.

У «Динамо» 2 удара в створ ворот, у «Рубина» — 3.