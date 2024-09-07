Защитник «Ахмата» Адамов: «Хотелось работать с Адиевым дальше»
Защитник «Ахмата» Арсен Адамов отреагировал на уход с поста главного тренера команды Магомеда Адиева.
«Конечно, хотелось работать с ним. Это очень хороший тренер, где-то не получалось. Но на то есть руководство, оно решает. Поэтому желаю Адиеву удачи, он — отличный тренер, который может работать в любом клубе России», — приводит «РБ Спорт» слова Адамова.
На посту главного тренера «Ахмата» Адиева сменил Сергей Ташуев, который ранее уже работал в грозненской команде.
После семи туров РПЛ «Ахмат» с 5 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Источник: РБ Спорт
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|3
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|15
|
3
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|7
|5
|0
|2
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|15
|
4
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|7
|4
|2
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|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
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|13
|
7
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|7
|3
|2
|2
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|
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|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
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|7
|2
|2
|3
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|
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|2
|0
|5
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|
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|2
|0
|5
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|6
|
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|Оренбург
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|1
|3
|3
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|6
|
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|7
|1
|3
|3
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|6
|
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|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
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|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
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|Факел
|7
|1
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|5
|3-14
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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