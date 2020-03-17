Минспорта назвало правильным приостановку сезонов РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ

Министерство сорта России выступила с заявлением по решению Тинькофф РПЛ, Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги, а также РФС о приостановке турниров на время из-за угрозы распространения коронавируса.

«Министерство спорта считает правильным решение ведущих спортивных лиг — российской премьер-лиги, Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги, а также Российского футбольного союза приостановить свои турниры до 10 апреля. В непростой ситуации с пандемией COVID-19 очень важно иметь единую консолидированную позицию. Наша общая цель — принять достаточные меры для предупреждения распространения коронавируса, обеспечить здоровье спортсменов, тренеров, персонала и болельщиков, особенно пожилого возраста», — говорится в сообщении на сайте организации.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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