Минспорта МО: «Я не говорил Юрану, что его уволил «Спартак». Отношусь к нему с глубоким уважением»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

— Я здесь могу сказать только одно. У клуба есть новое руководство. Оно принимает решения, за них несет ответственность. Завтра выпустит официальный пресс-релиз. Я здесь уже вам не помощник.

— И у вас нет понимания, почему Юрана уволили?

— Честно говоря, я даже предполагать не хочу. Это уже их внутренние дела. Может быть, не договорились по условиям контракта. Или еще что-то. Не могу сказать.

— Тогда процитирую Юрана: «Он (министр спорта — Прим. «СЭ») мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают»

— Да нет. Такого вообще я ему не говорил. Я ему просто сообщил, что, к сожалению, есть такое решение клуба. Дальше он уже с руководством «Химок» должен расставить все точки над I по поводу своего контракта. Я к Сергею Николаевичу отношусь с глубоким уважением, пиететом. Мне он как тренер, как человек нравится. Но такова жизнь, это футбол. Клуб завтра выпустит официальный пресс-релиз и все разъяснит.

— Есть версия, что с Юраном свели счеты за его заявление о том, что «место «Химок» в РПЛ продано и деньги уже лежат на депозите».

— Это глупость? Надо, наверное, у него узнать, где деньги и что это были за деньги. Комментировать это не могу. Просто руководство клуба принимало решение, исходя из того, какой тренер лучше подходит. Но это лишь мои предположения.

— Вы не говорили Юрану, что решение идет от «Спартака»?

— Да нет, конечно. Просто Сергей Николаевич — эмоциональный человек. И причем здесь «Спартак» и «Химки»? я не могу понять эту связь.

— В комментариях люди пишут, что теперь «Химки» — фарм-клуб «Спартака».

— Не могу это даже прокомментировать. Я болею за «Химки». Будем поддерживать команду в РПЛ.

— И все-таки за что же уволили Юрана? Человек довел команду до финала Кубка России, при нем «Химки» вышли в РПЛ.

— Не могу давать какие-то комментарии. У клуба есть руководство, которое принимает решение. Будем ждать пресс-релиза. (Виталий Айрапетов)