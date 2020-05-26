Михаил Боярский: «Зенит» был и останется чемпионом»

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поздравил клуб с днем рождения. Ему исполнилось 95 лет.

— Я нахожусь на даче и с помощью СМИ целый день поздравляю любимую команду с праздником, — приводит слова Боярского Национальная служба новостей. — То же самое делают болельщики, кто-то с помощью смартфонов, кто-то — по телефону, тот, кто ближе к команде. Надеюсь, что через пять лет мы вместе с Геннадием Орловым отпразднуем 100-летие, никакая пандемия нам не помешает.

От того, что чемпионат будет продлен или от того, что чемпиона объявят по нынешним итогам, ничего не изменится. Наш клуб был и останется чемпионом. Да, болельщики ждут победы, пусть даже матчи будут проходить при пустых трибунах. Но по телевизору матч покажут, а потом можно повстречаться в кулуарах и обсудить успехи нашей команды. Поздравить нужно и тренеров, и игроков, и всех, кто создавал славу этой команды