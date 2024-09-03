Малышев: «Оцениваю встречу с Мажичем позитивно. Досказанность будет, когда станет меньше ошибок»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что встреча с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем прошла позитивно.

— Будут ли встречи с командой, как в прошлом сезоне с участием Мажича и Каманцева?

— Мы попросим о такой встрече, потому что нам кажется, что она полезна тоже. До зимы? Попросим, да.

— Каким было общение с коллегами? Больше все-таки позитива или негатива?

— Позитив от того, что эта встреча в принципе произошла, потому что судьи не обязаны ее проводить. Но, естественно, досказанность будет, когда станет меньше ошибок.

— А в целом фон позитивный от того, что рассказал Мажич?

— Фон рабочий. Это не история про лозунги, это история про работу. В этом смысле я оцениваю встречу позитивно.

— Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин говорил о недоверии судейскому корпусу. Сейчас поднимались такие вопросы?

— Сегодня не поднимались такие вопросы. Разбирались конкретные моменты, которые вызывают опасение у тех или иных клубов.

— Эта встреча снизит градус?

— Я думаю, да.

Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году специалист обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.