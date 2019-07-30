Медведев сравнил Малкома с Мбаппе

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.

- Может быть, с Марадоной Малкома сравнивать некорректно, но сравнивать его с игроками вроде Мбаппе вполне реально, - цитируют "РИА "Новости" Медведева. - Он провел два очень хороших сезона в "Бордо". Конечно, в "Барселоне" конкурировать с Месси очень тяжело, тем не менее, он провел 18 игр во всех турнирах.

Я, например, не уверен, что сейчас Гризманн будет иметь больше игрового времени, чем имел Малком. В "Барселоне" столько нападающих, что все равно кто-то должен сидеть на скамейке и в лучшем случае выходить на замену.

Ранее Медведев подтвердил факт переговоров о переходе Малкома в петербургский клуб, при этом заявив, что сумма трансфера, если он произойдет, будет ниже 40 миллионов евро. 22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее он выступал за "Коринтианс" и "Бордо".