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Сын Соболева исполнил песню про Питер после трансфера футболиста в «Зенит»

Алина Савинова
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Новичок «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором его сын поет песню группы Ленинград «В Зените».

В пятницу, 30 августа, сине-бело-голубые объявили о переходе Соболева из «Спартака». Форвард подписал контракт с петербуржцами по схеме 3+1.

«Сине-бело-голубое небо — Питер,
Вместе смело, солнце светит нам в Зените», — напевал подросток.

14 августа сын Соболева на стриме оскорбил «Зенит», назвав сине-бело-голубых бомжами.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2020 года, поведя за команду 140 матчей во всех турнирах. Ранее в карьере он защищал цвета «Томи», «Крыльев Советов» и «Енисея».

Источник: https://t.me/Sobolev_7/568
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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