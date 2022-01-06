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Медина вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА

19:49
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Полузащитник Хесус Медина вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА, сообщает журналист Бруно Понт в Twitter.

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан до 2025 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/BrunoPont/status/1479112510745677837

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Карен Саркисян все материалы автора

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