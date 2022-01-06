Полузащитник Хесус Медина вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА, сообщает журналист Бруно Понт в Twitter.

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан до 2025 года.