Медина вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА
19:49
Полузащитник Хесус Медина вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА, сообщает журналист Бруно Понт в Twitter.
В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан до 2025 года.
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