Массимо Каррера: "Фото стадиона? Это часть футбола"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что смирился с тем, как клуб попрощался с ним. В день отставки 54-летнего итальянца на официальном сайте красно-белых появилось фото стадиона.

- Я огорчен тем, как все вышло, - сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Но если так решили, значит, это было правильно. Я с этим смирился и сделал выводы. Фото стадиона? Это часть футбола. Наверное, они решили поставить стадион, имея в виду следующий посыл: "Мы - это "Спартак".

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

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